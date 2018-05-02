Де Хеа вошел в историю "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа вошел в историю "Манчестер Юнайтед"Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вошел в историю своего клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, 27-летний вратарь в четвертый раз за последние пять лет был признан болельщиками "красных дьяволов" лучшим игроком сезона в команде. Больше испанца эту награду не выигрывал ни один из игроков "Юнайтед" за всю его историю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов потратить 200 миллионов евро на Салаха. | soccernews.ru

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