Де Хеа вошел в историю "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вошел в историю своего клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, 27-летний вратарь в четвертый раз за последние пять лет был признан болельщиками "красных дьяволов" лучшим игроком сезона в команде. Больше испанца эту награду не выигрывал ни один из игроков "Юнайтед" за всю его историю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов потратить 200 миллионов евро на Салаха. | soccernews.ru