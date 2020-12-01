Де Хеа восстановился и готов к матчу ЛЧ с ПСЖ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа восстановился и готов принять участие в матче ЛЧ с ПСЖ.
Напомним, футболист травмировался в матче с "Саутгемптоном" (3:2), он ударился ногой об штангу, пытаясь отразить мяч.
Матч "МЮ" - ПСЖ состоится завтра, 2 декабря. Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Де Хеа травмировался в матче "МЮ" с "Саутгемптоном"| http://soccernews.ru
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