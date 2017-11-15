Де Хеа впервые пропустил 3 гола в матче за сборную Испании

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа пропустил три гола в товарищеском матче с национальной командой России.

27-летний страж ворот впервые в составе "Фурии Рохи" пропустил такое количество мячей.

Последний раз, когда сборная Испании пропускала не менее трёх голов, ворота команды защищал Икер Касильяс. Это было на ЧМ-2014, когда испанцы были разгромлены Голландией со счётом 1:5. | http://soccernews.ru