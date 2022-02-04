Де Хеа впервые в карьере стал лучшим игроком месяца в АПЛ

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа впервые в карьере стал лучшим игроком месяца в АПЛ

Фото твиттер АПЛ

Английская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего футболиста января.

Этого звания удостоился вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.

В прошлом месяце испанец сделал 22 сейва в 4 матчах АПЛ. Его ворота поразили 4 раза.

Стоит отметить, что Де Хеа получил награду игроком месяца в английской лиге впервые в карьере.

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