Де Хеа: "Выигрыш одного кубка для "Манчестер Юнайтед" недостаточно"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал оценку выступлению своей команды в текущем сезоне.

" В этом сезоне наших усилий было недостаточно для победы в АПЛ. Мы приложил все силы, чтобы финишировать вторыми, но мы не смогли достичь нашей первоначальной цели - победы в Премьер-Лиге. Мы все здесь собрались именно для этого.

Мы также не смогли хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Очевидно, что Кубок Англии - очень важный турнир, и мы отдадим все, чтобы выиграть его, но этого недостаточно, ведь мы - "Манчестер Юнайтед ", - цитирует 27-летнего вратаря "красных дьяволов" fichajes.com.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Умтити. | soccernews.ru