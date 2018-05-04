Де Хеа: "Выигрыш одного кубка для "Манчестер Юнайтед" недостаточно"

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Де Хеа: "Выигрыш одного кубка для "Манчестер Юнайтед" недостаточно"Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал оценку выступлению своей команды в текущем сезоне.

"В этом сезоне наших усилий было недостаточно для победы в АПЛ. Мы приложил все силы, чтобы финишировать вторыми, но мы не смогли достичь нашей первоначальной цели - победы в Премьер-Лиге. Мы все здесь собрались именно для этого.

Мы также не смогли хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Очевидно, что Кубок Англии - очень важный турнир, и мы отдадим все, чтобы выиграть его, но этого недостаточно, ведь мы - "Манчестер Юнайтед", - цитирует 27-летнего вратаря "красных дьяволов" fichajes.com.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Умтити. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
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