Де Хеа высказался о борьбе за чемпионство

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Де Хеа высказался о борьбе за чемпионствоГолкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал комментарий по поводу того, что клуб включился в борьбу за победу в АПЛ.

"Необходимо оставаться спокойными. Предстоит сыграть еще большое количество матчей, каждый из них будет важен.

Нам нужно собраться, не мечтать о чем-то большом, а готовиться к каждой игре отдельно. Гонка еще только началась и впереди нас ждет матч с "Астон Виллой". Это главное сейчас", – цитирует Де Хеа Goal.com.

На данный момент, манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице. В их активе 30 очков в 15 играх.

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