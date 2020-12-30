Де Хеа высказался о борьбе за чемпионство

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал комментарий по поводу того, что клуб включился в борьбу за победу в АПЛ.

"Необходимо оставаться спокойными. Предстоит сыграть еще большое количество матчей, каждый из них будет важен.

Нам нужно собраться, не мечтать о чем-то большом, а готовиться к каждой игре отдельно. Гонка еще только началась и впереди нас ждет матч с "Астон Виллой". Это главное сейчас", – цитирует Де Хеа Goal.com.