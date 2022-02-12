Де Хеа высказался о критике в свой адрес после ЧМ-2018

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Де Хеа высказался о критике в свой адрес после ЧМ-2018

Фото: инстаграм Де Хеа\Автор неизвестен

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа рассказал о критике, которая на него обрушилась после вылета национальной команды с чемпионата мира-2018.

"Не думаю, что я сыграл на ЧМ настолько плохо, как об этом говорят. Это правда, что я провалился в первом матче, против Португалии (3:3), но Испания все же сыграла вничью. Потом я ни разу не ошибся.

Мне не повезло, что я не отразил ни одного пенальти в серии с Россией, но в плане голов я не мог ничего сделать.

Это люди начали говорить о том, как плохо, просто ужасно я сыграл, они остались при этом мнении. Но тот чемпионат мира не был катастрофой. Если бы я отразил пенальти в матче с Россией, мы бы прошли дальше, говорили бы, как я был хорош, как хорошо сыграл.

Думаю, люди в Испании имеют обо мне иное представление, чем есть у людей в Англии. Полагаю, это потому, что люди не смотрят так уж много игр АПЛ. А со сборной Испании я в последнее время не переживал много позитивных моментов", – сказал испанец в интервью El País.

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