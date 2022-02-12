Де Хеа высказался о критике в свой адрес после ЧМ-2018
Фото: инстаграм Де Хеа\Автор неизвестен
Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа рассказал о критике, которая на него обрушилась после вылета национальной команды с чемпионата мира-2018.
"Не думаю, что я сыграл на ЧМ настолько плохо, как об этом говорят. Это правда, что я провалился в первом матче, против Португалии (3:3), но Испания все же сыграла вничью. Потом я ни разу не ошибся.
Мне не повезло, что я не отразил ни одного пенальти в серии с Россией, но в плане голов я не мог ничего сделать.
Это люди начали говорить о том, как плохо, просто ужасно я сыграл, они остались при этом мнении. Но тот чемпионат мира не был катастрофой. Если бы я отразил пенальти в матче с Россией, мы бы прошли дальше, говорили бы, как я был хорош, как хорошо сыграл.
Думаю, люди в Испании имеют обо мне иное представление, чем есть у людей в Англии. Полагаю, это потому, что люди не смотрят так уж много игр АПЛ. А со сборной Испании я в последнее время не переживал много позитивных моментов", – сказал испанец в интервью El País.
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Де Хеа высказался о трофейной "засухе" "Манчестер Юнайтед"
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|Команда
|М
|О
|1
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|Манчестер Сити
|27
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|3
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|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18