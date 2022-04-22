Де Хеа высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

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Де Хеа высказался о назначении тен Хага в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер де Хеа\Автор неизвестен

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа поделился мнением о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера "красных дьяволов".

"Очень хорошо, что клуб принял решение и теперь мы все об этом знаем. Мы знаем, что он сделал для "Аякса", он едва не вывел его в финал Лиги чемпионов. Он выигрывал с ним трофеи и развивал игроков, так что я приятно взволнован.

Думаю, его команда играет в очень хороший футбол. Сейчас мы должны быть сосредоточены на концовке сезона, но мы ждем с нетерпением нового тренера. А теперь надо сфокусироваться на матче с "Арсеналом" и побороться за топ-4.

Хорошо, что тен Хаг уже смотрит наши матчи и думает о том, что можно изменить в нашей игре. Я жду с нетерпением, чтобы поработать под его руководством", – сказал испанский голкипер.

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