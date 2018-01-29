Де Хеа высказался о слухах про интерес "Реала"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеареал мадрид

Де Хеа высказался о слухах про интерес "Реала"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал слухи о возможном трансфере в "Реал".

"Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что нахожусь в нужном месте. Я счастлив в "Манчестер Юнайтед". Я провел великолепные семь лет в этом клубе и ни о чем не жалею" - приводят слова Де Хеа английские СМИ.

В этом сезоне Де Хеа провел 29 матчей, в которых пропустил 19 голов.

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Квинколобик

Тогда Кортуа есть, который хочет жить с семьей в Мадриде! и не надо игрока уговаривать или что либо делать...

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