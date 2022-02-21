Де Хеа высказался о своем будущем

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Де Хеа\Автор неизвестен

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался о своем будущем в стане "красных дьяволов" на фоне неудачного сезона команды.

"Я себя ощущаю как уроженец Манчестера! Не вижу себя ни в каком другом клубе - это исключено. Это мой дом, где меня всегда любят и ждут", - сказал испанец.

Отметим, что Де Хеа уже три месяца подряд признается лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед".

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