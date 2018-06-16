Де Хеа высказался о своей ошибке в матче с Португалией

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа высказался о своей ошибке в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Португалии.

Напомним, что Криштиану Роналду в конце первого тайма пробил издалека, а голкипер "Фурии Рохи" отбил мяч в собственные ворота.

"Ошибки случаются. Вратари знают, как сложно, когда выходишь на поле. Да и удар был неприятным. Тренер и партнёры по команде меня поддержали. Я спокоен. Нужно продолжать тренироваться и играть лучше" - сказал Де Хеа.

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