Де Хеа высказался о трофейной "засухе" "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Де Хеа\Автор неизвестен

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался о трофейной "засухе" клуба.

"Кто-то наложил на нас проклятье или что-то типа того. Если честно, я не понимаю, что происходит, действительно не знаю.

Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. И мы говорим: "Мы просто не знаем, что происходит".

Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы. Но я просто не знаю, почему эта команда не функционирует так, как должна", – сказал голкипер сборной Испании.

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