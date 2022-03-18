Де Хеа высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм Де Хеа
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов.
Напомним, что в 1/8 финала "МЮ" по сумме двух встреч уступил "Атлетико" (1:1, 0:1).
"Только спустя несколько дней я могу рассказать о сильном разочаровании от поражения в Лиге Чемпионов. Мы сделали недостаточно в этих двух играх, однако это наша вина. Мы должны использовать это как энергию для работы над собой, достижения целей и борьбы за трофеи. Вот и все, что мы можем сделать в этот сложный момент.
Я много раз говорил, что мы далеки от того, к чему стремимся, однако мы будем выкладываться в оставшихся матчах АПЛ", - написал испанец в инстаграме.
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