Де Хеа: "Я не кричу на одноклубников"
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объяснил, почему он не кричит на своих одноклубников.
"После сэйва или ошибки защитника я не кричу на одноклубников. Я предпочитаю подождать и обсудить этот момент уже в раздевалке. Я всегда таким был. Я расслаблен. Стараюсь сохранять спокойствие после чужих ошибок, ведь, если я ошибусь сам, то не хочу, чтобы на меня кричали. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я хочу вселять своим одноклубникам уверенность. В футболе ошибки - это нормально" - приводит слова Де Хеа Mirror.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Тоттенхэм
|16
|28
|6
|Арсенал Лондон
|15
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|12
|Саутгемптон
|15
|17
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11