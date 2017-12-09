Де Хеа: "Я не кричу на одноклубников"

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Де Хеа: "Я не кричу на одноклубников"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объяснил, почему он не кричит на своих одноклубников.

"После сэйва или ошибки защитника я не кричу на одноклубников. Я предпочитаю подождать и обсудить этот момент уже в раздевалке. Я всегда таким был. Я расслаблен. Стараюсь сохранять спокойствие после чужих ошибок, ведь, если я ошибусь сам, то не хочу, чтобы на меня кричали. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я хочу вселять своим одноклубникам уверенность. В футболе ошибки - это нормально" - приводит слова Де Хеа Mirror.

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