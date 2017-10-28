Де Хеа: "Я всегда неплохо играл ногами"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа рассказал о своей успешной игре ногами.

"Это чистый инстинкт. То, что вы делаете на автомате. Просто реакция, ведь часто мяч проходит рядом с вашим телом, и у вас нет времени сложиться. Я всегда неплохо играл ногами" - приводит слова Де Хеа Manchester Evening News.

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