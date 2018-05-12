Де Хеа задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа задумался о смене клубной прописки, сообщает испанская пресса.

27-летний страж ворот не верит в перспективы "красных дьяволов" выиграть АПЛ, поэтому может покинуть "Олд Траффорд".

Если Де Хеа окончательно решит уйти из "МЮ", то купить его будет готов ПСЖ.

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