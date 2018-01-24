Де Хеа занялся поисками жилья в Мадриде

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеа

Де Хеа занялся поисками жилья в МадридеГолкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа занялся поисками жилья в Мадриде, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний вратарь "красных дьяволов" заинтересован в летнем переходе в "Реал", который проявляет к нему активный интерес. При этом возвращение на родину прельщает игрока не только в спортивном плане, но и ввиду того, что там проживает его девушка Эдурне Гарсия - известная испанская поп-исполнительница.

Напомним, "Реал" может сделать приобретение до закрытия трансферного окна. | soccernews.ru

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