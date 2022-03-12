Де Хеа заразился коронавирусом

Фото твиттер Давида Де Хеа

У голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает The Sun.

По сведениям издания, из-за болезни испанский страж ворот пропустит поединок 29-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

В текущем сезоне 31-летний Де Хеа сыграл за "красных дьяволов" 35 матчей, в которых пропустил 46 голов.

Напомним, что "МЮ" примет "Тоттенхэм" сегодня в 20:30 по московскому времени.

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