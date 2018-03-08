Де Хеа ждет предложения от "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа ждет предложения от "Манчестер Юнайтед"Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа ждет предложения от своего клуба о продлении действующего контракта.

Как информирует The Sun, срок действия соглашения 27-летнего вратаря с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2019-го года. По нему "Юнайтед" может продлить свое сотрудничество с испанцем еще на один сезон, но пока клуб не предпринимал шагов по его пролонгации.

Ожидается, что решение по своему будущему Де Хеа примет уже после того, как будет иметь на руках предложения от манкунианцев и других заинтересованных в нем клубов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет включить в возможную сделку по Де Хеа одного из четырех игроков "Реала". | soccernews.ru

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