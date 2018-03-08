Де Хеа ждет предложения от "Манчестер Юнайтед"
Голкипер английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа ждет предложения от своего клуба о продлении действующего контракта.
Как информирует The Sun, срок действия соглашения 27-летнего вратаря с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2019-го года. По нему "Юнайтед" может продлить свое сотрудничество с испанцем еще на один сезон, но пока клуб не предпринимал шагов по его пролонгации.
Ожидается, что решение по своему будущему Де Хеа примет уже после того, как будет иметь на руках предложения от манкунианцев и других заинтересованных в нем клубов.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет включить в возможную сделку по Де Хеа одного из четырех игроков "Реала". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
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