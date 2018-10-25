Де Лаурентис: "Чемпионат Франции - слаб, если бы "Наполи" играл в нем, он мог бы стать чемпионом"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис оценил уровень французской Лиги 1.

"Чемпионат Франции - слаб... Если бы "Наполи" играл в Лиге 1, он также мог бы выиграть чемпионство. Я уверен, что мы были бы там очень конкурентоспособными. Есть ПСЖ, а позади него никого - пропасть", - приводит слова клубного босса неаполитанцев Le Parisien.

Напомним, Де Лаурентис предложил сократить длительность таймов в футболе до 30-ти минут. | soccernews.ru