Де Лаурентис: "Из-за очень серьезных проблем Юнес решил отложить переход в "Наполи"

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Де Лаурентис: "Из-за очень серьезных проблем Юнес решил отложить переход в "Наполи"

Владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал, почему клубу не удалось подписать в январе полузащитника "Аякса" Амина Юнеса.

"Из-за очень серьезных семейных проблем Юнес решил отложить переход в "Наполи". Мы его ждем, он станет нашим игроком в июле. Контракт уже зарегистрирован в Серии А", – рассказал Де Лаурентис.

"Учитывая необоснованные слухи, которые циркулировали в Неаполе… Я хочу прояснить ситуацию. Игрок прибыл в Рим, прошел медосмотр и подписал контракт, который вступит в силу летом. После медосмотра договор был подписан. Но в это время у парня возникли семейные проблемы, из-за чего он попросил клубы отложить трансфер до июня.

Повторяю еще раз: переход Юнеса зимой не состоялся только по семейным причинам. В последние часы трансферного окна он был вне зоны доступа, потому что находился в самолете", – сказал агента хавбека Никола Инносентин.

Летом у 24-летнего Юнеса завершится контракт с "Аяксом" и он достанется "Наполи" бесплатно.

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