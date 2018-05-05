Де Лаурентис назвал тренера, которого он хотел бы видеть в "Наполи"

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, кого он хотел бы видеть у руля команды.

"Идеальным вариантом в моем понимании является Конте. У него всегда жесткая дисциплина в команде. Однако все будет зависеть от Маурицио Сарри - решит он остаться или нет" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее ходили слухи, что Конте может покинуть "Челси" по окончанию сезона.

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