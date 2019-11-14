Де Лаурентис определился с суммой, за которую он готов продать "Наполи"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис готов продать клуб.
Однако как сообщает Il Mattino, Де Лаурентис готов расстаться с клубом, если только поступит предложение в размере 900 миллионов евро.
Напомним, что Де Лаурентис является владельцем "Наполи" с 2004 года.
В этом сезоне неаполитанцы после 12 туров занимают в Серии А седьмое место.
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