Де Лаурентис поблагодарил Сарри за работу в "Наполи"

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Де Лаурентис поблагодарил Сарри за работу в "Наполи"Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в своем твиттере поблагодарил главного тренера своей команды Маурицио Сарри за работу в клубе.

Так, он написал: "Я хотел бы поблагодарить Маурицио Сарри за его преданность клубу, которая позволила городу и болельщикам команды по всему миру добавить престижности и эмоций. Он создал модель игры, которой восхищались все и везде. Браво, Маурицио".

Напомним, "Наполи" готов обменять Сарри на игрока "Челси". | soccernews.ru

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