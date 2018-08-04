Де Лаурентис подробно рассказал о трансферах "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подробно рассказал о трансферах своего клуба.

"Хамшик остаётся в команде. Что касается Кулибали, который является лучшим на своей позиции, то он продлил контракт с клубом на пять лет. Нам предлагали за его трансфер 90 миллионов евро, но мы отказали. Три команды были готовы купить его. Это правда, что мы подписали Кевена Малькюи из "Лилля". Это полноценный трансфер - 12 миллионов евро плюс бонусы" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что также "Наполи" близок к аренде Гильермо Очоа. | http://soccernews.ru