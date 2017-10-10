Де Лаурентис прокомментировал слухи, связывающие Мертенса с "Реалом"

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи, согласно которым форвард его команды Дрис Мертенс должен стать заменой в мадридском "Реале" Криштиану Роналду.

"Мертенс в "Реале"? Я думаю, что мы сами можем быть "Реалом" для Мертенса, а он может стать нашим Криштиану Роналду. Деньги, которые другие клубы хотят ему предложить, я могу ему также дать, поэтому стоит задаться вопросом, действительно ли ему лучше уйти? Здесь он находится дома, и все сегодня идет у него успешно", - цитирует Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним хавбеком "Бетиса". | soccernews.ru