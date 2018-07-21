Де Лаурентис раскритиковал Сарри

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис остался недоволен бывшим наставником клуба Маурицио Сарри.

"Мне не понравилось, когда он сказал, что мы оба допустили ошибки. Лично я не думаю, что допускал их. У него было соглашение с клубом, поэтому я мог говорить о том, что иногда он действовал неприемлемо.

Футболисты дали ему много. Он уничтожал их на своих фантастических тренировках, но они всегда хорошо воспринимали это. После этого он решил увезти всю мою команду в Англию и разобрать ее.

Он хотел Жоржиньо и я отдал его после того, как поговорил с Анчелотти, который сказал мне, что он планирует сделать ставку на Диавару и хочет, чтобы Хамшик играл чуть глубже" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

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