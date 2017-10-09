Де Лаурентис: "Я бы никогда не променял Сарри на Гвардиолу"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что очень ценит заслуги Маурицио Сарри на тренерском мостике неаполитанцев.

"После тринадцати лет в роли президента "Наполи", безусловно, моими целями являются победы в Серии А и в Лиге Чемпионов. В то же время я не хочу просто выиграть чемпионат и уйти, потому что я хочу побеждать много. У "Наполи" не так много трофеев, поэтому если мы найдём некую стабильность, то сможем начать победную эпоху.

Я бы никогда не променял Сарри на Гвардиолу, даже если бы у них была одинаковая зарплата. Маурицио - настоящий профессионал, который месяцами обучает своих игроков, прежде чем выпустить их на поле. Именно поэтому летом я не хотел проводить в команде революцию" - приводит слова функционера Football Italia.

Стоит отметить, что по итогам 7 туров "Наполи" лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе максимальные 21 очко.

Не пропустите: Аллегри: "Чтобы выиграть чемпионский титул "Наполи" и "Роме" придется переписывать свои рекорды". | http://soccernews.ru