Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи"

В ближайшее время у "Наполи" может смениться владелец.

Как сообщает Daily Mail, в покупке клуба заинтересована правящая семья Катара. Стоимость сделки оценивается в 560 миллионов евро.

Отмечается, что нынешний владелец клуба Аурелио Де Лаурентис может пойти на продажу, так как в последнее время клуб показывает неубедительные результаты.

Де Лаурентис приобрел "Наполи" в 2004 году. В этом сезоне клуб после 12 туров идет в чемпионате на седьмом месте.

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