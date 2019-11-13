Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи"
В ближайшее время у "Наполи" может смениться владелец.
Как сообщает Daily Mail, в покупке клуба заинтересована правящая семья Катара. Стоимость сделки оценивается в 560 миллионов евро.
Отмечается, что нынешний владелец клуба Аурелио Де Лаурентис может пойти на продажу, так как в последнее время клуб показывает неубедительные результаты.
Де Лаурентис приобрел "Наполи" в 2004 году. В этом сезоне клуб после 12 туров идет в чемпионате на седьмом месте.
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