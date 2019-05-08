Де Лигт - 4-й по возрасту автор гола в полуфинале Лиги Чемпионов

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Тоттенхэм" (счет 1:0, идет 1-й тайм).

Де Лигт стал четвертым по возрасту автором гола в полуфинале Лиги Чемпионов. Сегодня игроку 19 лет и 269 дней.

Моложе него в полуфиналах ЛЧ забивали только Нордин Вотер ("Аякс", 1996), Обафеми Мартинс ("Интер", 2003) и Килиан Мбаппе ("Монако", 2017).

Напомним, что де Лигтом интересуются "Барселона", ПСЖ, "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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