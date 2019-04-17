Де Лигт близок к переходу в "Барселону"

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Де Лигт близок к переходу в "Барселону"

"Барселона" в ближайшее время может оформить трансфер защитника "Аякса" Матейса де Лигта, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за игрока порядка 80 миллионов евро. Также голландцем интересуются "Ювентус" и "Бавария", но футболист хочет перейти именно в "Барселону".

В нынешнем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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