Де Лигт близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает радиостанция RAC1.
По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту зарплату в размере 14 миллионов евро в год, что на 40 процентов превышает предложение "Барселоны". Впрочем, сделка пока что не завершена.
В нынешнем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе амстердамского клуба он стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Бетиса". | http://soccernews.ru
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|38
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Вулверхэмптон
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|38
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