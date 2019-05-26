Де Лигт близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"



Защитник "Аякса"​ Маттейс де Лигт в ближайшее время может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает радиостанция RAC1.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту зарплату в размере 14 миллионов евро в год, что на 40 процентов превышает предложение "Барселоны". Впрочем, сделка пока что не завершена.

В нынешнем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе амстердамского клуба он стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов.

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