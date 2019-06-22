Де Лигт близок к переходу в "Ювентус"

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Де Лигт близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Аякса" Матейс де Лигт в скором времени перейдет в "Ювентус", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

На днях руководство туринского клуба начнет переговоры по переходу 19-летнего игрока.

По данным источника, его трансфер может обойтись "Ювентусу" в 70 миллионов евро, а его оклад в клубе составит 20 миллионов евро в год.

Ранее голландец отказался переходить в "Барселону".

В минувшем сезоне де Лигт участвовал в 55 матчах в Эредивизии, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.

Контракт футболиста с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость - 75 миллионов евро.

А еще: Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба| http://soccernews.ru
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