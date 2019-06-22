Де Лигт близок к переходу в "Ювентус"
Защитник "Аякса" Матейс де Лигт в скором времени перейдет в "Ювентус", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
На днях руководство туринского клуба начнет переговоры по переходу 19-летнего игрока.
По данным источника, его трансфер может обойтись "Ювентусу" в 70 миллионов евро, а его оклад в клубе составит 20 миллионов евро в год.
Ранее голландец отказался переходить в "Барселону".
В минувшем сезоне де Лигт участвовал в 55 матчах в Эредивизии, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.
Контракт футболиста с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость - 75 миллионов евро.
А еще: Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17