Де Лигт близок к возвращению на поле

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Де Лигт близок к возвращению на поле

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт вернулся в строй после длительной паузы.

21-летний футболист не выходил на поле с 7 августа - он более трёх месяцев восстанавливался после операции на плече.

Пока неизвестно, сыграет ли голландец в субботнем матче против "Кальяри" в 8-м туре Серии А.

В прошлом сезоне де Лигт провёл за "Ювентус" 39 игр, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Ювентус" следит за 18-летним полузащитником "Аякса". | http://soccernews.ru
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