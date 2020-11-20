Де Лигт близок к возвращению на поле
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт вернулся в строй после длительной паузы.
21-летний футболист не выходил на поле с 7 августа - он более трёх месяцев восстанавливался после операции на плече.
Пока неизвестно, сыграет ли голландец в субботнем матче против "Кальяри" в 8-м туре Серии А.
В прошлом сезоне де Лигт провёл за "Ювентус" 39 игр, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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|Интер Милан
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
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|Брешия
|27
|17