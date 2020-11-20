Де Лигт близок к возвращению на поле

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт вернулся в строй после длительной паузы.

21-летний футболист не выходил на поле с 7 августа - он более трёх месяцев восстанавливался после операции на плече.

Пока неизвестно, сыграет ли голландец в субботнем матче против "Кальяри" в 8-м туре Серии А.

В прошлом сезоне де Лигт провёл за "Ювентус" 39 игр, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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