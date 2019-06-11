Де Лигт: "Для меня деньги - не главное. Может, пока не время для "Барселоны"

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Де Лигт: "Для меня деньги - не главное. Может, пока не время для "Барселоны"

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт заявил, что не может решить, за какой клуб хочет играть. Об этом пишет Goal.

На 19-летнего голландца претендуют "Барселона", ПСЖ  и "Ювентус".

"Я до сих пор не могу понять, к какому клубу лежит сердце. Пока я очень сосредоточен на "Аяксе" и сборной. Но нужно решать.

Самое главное для меня - это знать, что в команде, в которую перейду, я буду иметь постоянную игровую практику. Не знаю, когда решу этот вопрос, но я не тороплюсь. Хорошо бы воссоединиться с Де Йонгом.

Для меня деньги - не главное. Может, пока не время для "Барселоны", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Де Йонг предпочитает перейти в ПСЖ, так как клуб предлагает зарплату выше, чем "Барселона".

Не пропустите: Де Лигт хочет играть за ПСЖ| http://soccernews.ru
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