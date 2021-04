Де Лигт для "Ювентуса" стал ключевым игроком и клуб не думает его продавать

Фото: Твиттер @juventusfc

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может не беспокоится о своем будущем в клубе.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что 21-летнего игрок сборной Нидерландов стал для "старой синьоры" ключевым футболистом. В его соглашении с туринцами есть пункт, в котором прописана сумма отступных в размере 150 млн евро, но он начнет действовать только с июля 2022 года (точно как у нападающего дортмундской "Боруссии" Холанда). Однако, несмотря на возможность потерять игрока через год из-за активированной клаусулы, руководство "Ювентуса" не планирует расставаться с защитником.

Matthijs de Ligt has a release clause into his contract with Juventus [around €150m]. But it’s gonna be valid only starting from July 2022, as Erling Haaland clause with Borussia Dortmund. Juventus want to keep de Ligt this summer, he’s considered as key player. #Juventus