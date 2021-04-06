Де Лигт для "Ювентуса" стал ключевым игроком и клуб не думает его продавать
Фото: Твиттер @juventusfc
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может не беспокоится о своем будущем в клубе.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что 21-летнего игрок сборной Нидерландов стал для "старой синьоры" ключевым футболистом. В его соглашении с туринцами есть пункт, в котором прописана сумма отступных в размере 150 млн евро, но он начнет действовать только с июля 2022 года (точно как у нападающего дортмундской "Боруссии" Холанда). Однако, несмотря на возможность потерять игрока через год из-за активированной клаусулы, руководство "Ювентуса" не планирует расставаться с защитником.
Matthijs de Ligt has a release clause into his contract with Juventus [around €150m]. But it’s gonna be valid only starting from July 2022, as Erling Haaland clause with Borussia Dortmund. Juventus want to keep de Ligt this summer, he’s considered as key player. #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2021
В сезоне 2020/2021 Де Лигт сыграл 25 матчей за клуб, в которых заработал 5 желтых карточек.
Читать также: Аллегри может вернуться в "Ювентус" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛ
-
"Атлетико" теряет очковый запас, "Сельта" увольняет тренера "Алавеса", "Барселона" вырвала победу в самой концовке: все результаты 29-го тура Ла Лиги
-
Разгром в Краснодаре, дебют Олича и феерическая победа "Спартака": все результаты 24-го тура РПЛ
-
"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида"
-
"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 апреля
-
Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛ
-
Де Лигт для "Ювентуса" стал ключевым игроком и клуб не думает его продавать
-
"Атлетико" теряет очковый запас, "Сельта" увольняет тренера "Алавеса", "Барселона" вырвала победу в самой концовке: все результаты 29-го тура Ла Лиги
-
Все города, которые примут матчи Евро-2020 готовы допустить зрителей на стадионы
-
Мбаппе: "Попробуем в матче с "Баварией" подарить яркое шоу"
-
Разгром в Краснодаре, дебют Олича и феерическая победа "Спартака": все результаты 24-го тура РПЛ
-
"Вулверхэмптон" едва не отыграл три мяча у "Вест Хэма"
-
1
"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида"
-
Боярский уверен, что "Спартак" может и не мечтать о чемпионстве в этом сезоне
-
Клопп поделился мыслями о предстоящей встрече с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Лилля" рассказал о стычке с Неймаром в матче Лиги 1
-
Паредес может уйти из ПСЖ
-
"Сочи" опровергают информацию о тяжелой травме Джанаева
-
"Алавес" расстался с главным тренером
-
Тренер сборной Белоруссии ушел в отставку после разгрома от Бельгии
-
"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Валенсия" провела акцию "Стоп, расизм!" после случая в матче с "Кадисом"
-
Ибрагим Цаллагов может вернуться в "Крылья Советов"
-
"Кайрат" Вагнера Лава может сняться с чемпионата
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17