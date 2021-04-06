Де Лигт для "Ювентуса" стал ключевым игроком и клуб не думает его продавать

Теги маттейс де лигтювентус

Де Лигт для "Ювентуса" стал ключевым игроком и клуб не думает его продаватьФото: Твиттер @juventusfc 
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может не беспокоится о своем будущем в клубе. 

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что 21-летнего игрок сборной Нидерландов стал для "старой синьоры" ключевым футболистом. В его соглашении с туринцами есть пункт, в котором прописана сумма отступных в размере 150 млн евро, но он начнет действовать только с июля 2022 года (точно как у нападающего дортмундской "Боруссии" Холанда). Однако, несмотря на возможность потерять игрока через год из-за активированной клаусулы, руководство "Ювентуса" не планирует расставаться с защитником.

В сезоне 2020/2021 Де Лигт сыграл 25 матчей за клуб, в которых заработал 5 желтых карточек.

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