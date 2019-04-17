Де Лигт: "Это было нечто грандиозное и невероятное! У меня просто слов нет"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт рассказал, что думает о победном матче команды с "Ювентусам" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (2:1). Игрок забил победный гол на 67-й минуте.

"Это было нечто грандиозное и невероятное! У меня просто слов нет.

У нас очень сильная команда и мы это доказали. Мы можем доставить неприятности большим командам. Мы годы собой и болельщики тоже нами гордятся!

Я ведь даже не родился, когда наша команда в последний раз вышла в полуфинал Лиги чемпионов" - сказал де Лигт.

"Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1997 года.

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