Де Лигт: "Это было нечто грандиозное и невероятное! У меня просто слов нет"
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт рассказал, что думает о победном матче команды с "Ювентусам" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов (2:1). Игрок забил победный гол на 67-й минуте.
"Это было нечто грандиозное и невероятное! У меня просто слов нет.
У нас очень сильная команда и мы это доказали. Мы можем доставить неприятности большим командам. Мы годы собой и болельщики тоже нами гордятся!
Я ведь даже не родился, когда наша команда в последний раз вышла в полуфинал Лиги чемпионов" - сказал де Лигт.
"Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1997 года.
Не пропустите: "Аякс" добился волевой победы над "Ювентусом" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов | http://soccernews.ru
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