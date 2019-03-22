Де Лигт готов перейти только в "Барселону"

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Де Лигт готов перейти только в "Барселону"

Капитан "Аякс" Маттейс де Лигт намерен продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 19-летний защитник проинформировал своего агента Мино Райолу, что готов рассматривать предложения только от каталонского клуба.

На голландца также претендуют "Бавария", ПСЖ, "Ювентус", "Реал" и "Атлетико", но самому футболисту интересен исключительно вариант с переездом на "Камп Ноу".

Ранее стало известно, что "Барса" предложила за де Лигта 60 миллионов евро.

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Комментарии

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