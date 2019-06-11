Де Лигт хочет играть за ПСЖ

Игрок "Аякса" Матейс де Лигт хочет выступать за ПСЖ, информирует AS.

По данным источника, голландец недоволен предложением "Барселоны", которая предлагает ему зарплату намного меньше, чем ПСЖ. Также каталонцы так и не смогли дать гарантии того, что у футболиста в клубе будет достаточно игровой практики.

Кроме того, директор ПСЖ Леонардо находится в хороших отношениях с агентом де Лигта Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус".

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

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