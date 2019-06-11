Де Лигт хочет играть за ПСЖ

1 Теги маттейс де лигтпсжбарселонааякс

Де Лигт хочет играть за ПСЖ

Игрок "Аякса" Матейс де Лигт хочет выступать за ПСЖ, информирует AS.

По данным источника, голландец недоволен предложением "Барселоны", которая предлагает ему зарплату намного меньше, чем ПСЖ. Также каталонцы так и не смогли дать гарантии того, что у футболиста в клубе будет достаточно игровой практики.

Кроме того, директор ПСЖ Леонардо находится в хороших отношениях с агентом де Лигта Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус".

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

А еще: ПСЖ выбирает между Кулибали и де Лигтом, Алланом и Гейе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ADMuH
ADMuH

Скорей всего 15мультов хочет в год ,нежели 7.5..

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бутырка" отказалась принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева

"Бутырка" отказалась принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов