Де Лигт хочет перейти в "Барселону"

1 Теги барселонаювентусматтейс де лигттрансферы

Де Лигт хочет перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт хочет покинуть итальянский клуб и намерен перейти в "Барселону", сообщает Esport3.

По сведениям источника, голландец жалеет, что перешел в "Ювентус" два года назад и чувствует себя несчастным в Турине. Впрочем, переход де Лигта в "Барселону" в данный момент маловероятен из-за финансовых проблем в каталонском клубе. Но есть вероятность, что клубы произведут обмен игроками.

В завершившемся сезоне 21-летний де Лигт провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" определилась с альтернативой Куману и Хави. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

На Пике обменяют?Они равнозначно косячат.Хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера

"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов