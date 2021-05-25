Де Лигт хочет перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт хочет покинуть итальянский клуб и намерен перейти в "Барселону", сообщает Esport3.

По сведениям источника, голландец жалеет, что перешел в "Ювентус" два года назад и чувствует себя несчастным в Турине. Впрочем, переход де Лигта в "Барселону" в данный момент маловероятен из-за финансовых проблем в каталонском клубе. Но есть вероятность, что клубы произведут обмен игроками.

В завершившемся сезоне 21-летний де Лигт провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.