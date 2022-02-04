Де Лигт интересен трём европейским грандам

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Де Лигт интересен трём европейским грандам

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Англии, Испании или Германии.

По информации Calciomercato, купить звёздного голландца хотят "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Бавария".

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Ювентус" 23 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Ювентус" готов расстаться с Де Лигтом. Названа сумма. | http://soccernews.ru
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