Де Лигт интересен трём европейским грандам

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Англии, Испании или Германии.

По информации Calciomercato, купить звёздного голландца хотят "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Бавария".

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Ювентус" 23 матча и забил 1 гол.

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