Де Лигт исключил переход в "Барселону"

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт отреагировал на слухи о своем желании перебраться в "Барселону".

"На данный момент я счастлив в "Ювентусе". Я тут словно рыба в воде. Несмотря на то, что команда выступила хуже, чем обычно, я играл хорошо.

"Барселона"? Сейчас в этом нет смысла. Меня это не волнует, и никто со мной не связывался по этому поводу", - приводит слова Де Лигта As.

В этом сезоне на счету Де Лигта один гол и один ассист в 36 играх.

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