Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году

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Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт получил приз имени Раймона Копа - лучшему молодому футболисту Европы до 21 года от журнала France Football.

В борьбе за награду голландец опередил форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, а также нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

В прошлом сезоне 20-летний де Лигт в составе "Аякса" стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Летом футболист перешел в "Ювентус", который заплатил за него 85,5 миллионов евро, сделав его самым дорогим защитником в истории.

В нынешнем сезоне де Лигт провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Де Лигт ответил Клюйверту, предположившему, что игрок жалеет о переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я же говорю распиаренный

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