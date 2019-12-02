Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт получил приз имени Раймона Копа - лучшему молодому футболисту Европы до 21 года от журнала France Football.
В борьбе за награду голландец опередил форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, а также нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.
В прошлом сезоне 20-летний де Лигт в составе "Аякса" стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Летом футболист перешел в "Ювентус", который заплатил за него 85,5 миллионов евро, сделав его самым дорогим защитником в истории.
В нынешнем сезоне де Лигт провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Де Лигт ответил Клюйверту, предположившему, что игрок жалеет о переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
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|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
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