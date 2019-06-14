Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Équipe
Французское издание L’Équipe опубликовало рейтинг лучших молодых футболистов по итогам прошлого сезона.
Первое место занял защитник "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт. На второй позиции нападающий дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Третье место и полузащитника "Байера" Кая Хавертца.
Топ-10 лучших молодых игроков сезона по версии L’Équipe выглядит так:
1. Маттейс де Лигт ("Аякс")
2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)
3. Кай Хавертц ("Байер")
4. Жоау Фелиш ("Бенфика")
5. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")
6. Николо Дзаньоло ("Рома")
7. Мойсе Кин ("Ювентус")
8. Винисиус Жуниор ("Реал")
9. Деклан Райс ("Вест Хэм")
10. Ибраима Конате ("Лейпциг").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16