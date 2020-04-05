Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"

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Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт этим летом может покинуть туринский клуб. Об этом сообщает АВС.

По данным источника, футболист уже оповестил своего агента о том, что он хочет перейти в другую команду. Представитель защитника планирует устроить своего 20-летнего клиента в мадридский "Реал", который сейчас ищет центрального защитника.

Сам футболист признался, что в чемпионате Испании ему будет проще адаптироваться, чем в Серии А.

Де Лигт стал игроком "Ювентуса" летом 2019 года. Он перешел из "Аякса" за 85,5 миллиона евро. Однако в 27 матчах за туринцев забил всего 2 гола.

А еще: "Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта| http://soccernews.ru
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