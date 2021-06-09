Де Лигт может пропустить матч с Украиной

Фото: инстаграм де Лигта

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может не сыграть против Украины.

По сведениям AD, футболист работал на тренировке в общей группе, однако заканчивал индивидуально.

Напомним, что де Лигт пропустил товарищескую игру против Грузии из-за травмы паха.

Игра между Нидерландами и Украиной пройдет 13 июня в Амстердаме.

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