Де Лигт намерен отказать "Барселоне"

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт намерен отказать каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании.

Так, по сведениям Le 10 Sport, 18-летний бек, лишь летом прошлого года продливший контракт со своим клубом, планирует продолжить свои выступления за голландский гранд и в следующем сезоне. Перспективный игрок считает, что для его прогресса лучшим вариантом будет выступление в Эредивизи на протяжении еще нескольких лет.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Севильи". | soccernews.ru