Де Лигт намерен покинуть "Аякс"

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт намерен ближайшим летом сменить клубную прописку, информирует De Telegraaf.

Так, по сведениям источника, о своем решении 18-летний бек, который входит в сферу интересов мюнхенской "Баварии", каталонской "Барселоны", лондонского "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", уже сообщил руководству своего клуба.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Аякс".

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