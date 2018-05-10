Де Лигт намерен покинуть "Аякс"

Теги аяксматтейс де лигт

Де Лигт намерен покинуть "Аякс"Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт намерен ближайшим летом сменить клубную прописку, информирует De Telegraaf.

Так, по сведениям источника, о своем решении 18-летний бек, который входит в сферу интересов мюнхенской "Баварии", каталонской "Барселоны", лондонского "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", уже сообщил руководству своего клуба.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Аякс".

Не пропустите: Руни продолжит карьеру в МЛС. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов