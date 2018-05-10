Де Лигт намерен покинуть "Аякс"
Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт намерен ближайшим летом сменить клубную прописку, информирует De Telegraaf.
Так, по сведениям источника, о своем решении 18-летний бек, который входит в сферу интересов мюнхенской "Баварии", каталонской "Барселоны", лондонского "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", уже сообщил руководству своего клуба.
В нынешнем сезоне Де Лигт забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Аякс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23