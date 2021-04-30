Де Лигт назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона
Фото: Твиттер @mdeligt_04
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт высказался о том, какие задачи стоят перед командой в конце сезона Серии А.
"Мы расстроены из-за результата матча с "Фиорентиной". Нам необходимо было приложить больше усилий, чтобы победить в той встрече.
Нам нужно показывать высокую интенсивность, смелее играть с мячом, а также лучше обороняться.
В начале сезона мы думали о победе в чемпионате Италии, но теперь наша цель – занять второе место. Важно стремиться к высокому уровню. Наше внимание сосредоточено на втором месте", – сказал де Лигт в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, после 33 туров Серии А "старая синьора" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в своем активе 66 очков. От второго места, на котором расположилась "Аталанта", команду Пирло отделяет всего 2 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17