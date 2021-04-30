Де Лигт назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона

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Де Лигт назвал цели "Ювентуса" на остаток сезонаФото: Твиттер @mdeligt_04 
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт высказался о том, какие задачи стоят перед командой в конце сезона Серии А.

"Мы расстроены из-за результата матча с "Фиорентиной". Нам необходимо было приложить больше усилий, чтобы победить в той встрече.

Нам нужно показывать высокую интенсивность, смелее играть с мячом, а также лучше обороняться.

В начале сезона мы думали о победе в чемпионате Италии, но теперь наша цель – занять второе место. Важно стремиться к высокому уровню. Наше внимание сосредоточено на втором месте", – сказал де Лигт в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, после 33 туров Серии А "старая синьора" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в своем активе 66 очков. От второго места, на котором расположилась "Аталанта", команду Пирло отделяет всего 2 балла.

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