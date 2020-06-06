Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

2 Теги ювентускриштиану роналдуматтейс де лигт

Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт высоко отозвался о партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Я считаю Роналду лучшим футболистом своего поколения. Он отличный пример для подражания. Глядя на его игру, я совершенствуюсь. Даже на тренировках Криштиану работает с сумасшедшей интенсивностью. В такие моменты начинаешь сомневаться, что ему действительно 35 лет", - приводит слова голландца Goal.com.

Напомним, что Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 53 гола и сделал 14 ассистов.

Португалец в течение карьеры пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Больше только у Лионеля Месси из "Барселоны" (6).

Не пропустите: Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И ни слова о Лео?Молодец!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Справедливо ...

Ответить

главное

Нападающий "Динамо" Н'Жи перепутал свой клуб с ЦСКА

Нападающий "Динамо" Н'Жи перепутал свой клуб с ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов