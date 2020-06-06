Де Лигт назвал Роналду лучшим футболистом поколения

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт высоко отозвался о партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Я считаю Роналду лучшим футболистом своего поколения. Он отличный пример для подражания. Глядя на его игру, я совершенствуюсь. Даже на тренировках Криштиану работает с сумасшедшей интенсивностью. В такие моменты начинаешь сомневаться, что ему действительно 35 лет", - приводит слова голландца Goal.com.

Напомним, что Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 53 гола и сделал 14 ассистов.

Португалец в течение карьеры пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Больше только у Лионеля Месси из "Барселоны" (6).

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